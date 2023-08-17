Включение смартфона по отпечатку пальца может привести утечке биометрии

Эксперт отметил, что эта технология в своё время стала настоящим прорывом, преимущество этого метода аутентификации — не нужно помнить цифровой пароль. Но технология таит критическую уязвимость: может произойти утечка биометрических данных — того самого отпечатка пальца.

В случае копирования злоумышленниками отпечатка пальца, если будет настроен только этот метод, завладеть устройством не составит труда. Ещё из минусов: зависимость входа по отпечатку пальца от состояния экрана, а на смартфонах со старым датчиком открыть устройство можно даже по чужому отпечатку. К тому же не пользуясь регулярно цифровым паролем для входа в смартфон, его можно попросту забыть.

Поэтому Закарян посоветовал не надеяться только на вход по отпечатку пальца, а настроить несколько степеней защиты, в том числе двухфакторную аутентификацию с отправкой СМС с кодом доступа на телефон.