Вконтакте будет рассылать уведомления своим пользователям, если их аккаунт взломают в других сервисах

Команда безопасности компании постоянно мониторит информацию об утекших базах данных как из российских, так и международных сервисов. Когда такая информация появляется, специалисты проверяют её на достоверность, а затем раскрывают в системе предупреждения пользователей. Всё будет происходить автоматически. Сначала функция появится в основном ресурсе соцсети, а позже — во всех сервисах компании.

И сама Вконтакте тоже ужесточила требования к паролям. При смене пароля в личном кабинете VK ID система безопасности не позволит создать однотипный простой пароль или использовать данные публичного профиля — придётся придумать сложную комбинацию из различных символов.