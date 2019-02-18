ВКонтакте готовит свой аналог TikTok

Команда социальной сети ВКонтакте готовит к запуску собственный сервис для обмена короткими видео, который должен стать конкурентом популярному китайскому TikTok. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на осведомлённые источники, знакомые с проектом и близкие к Mail.ru Group.

Название пока не раскрывается. Запуск сервиса планируется к лету 2019 года, а его разработка ведётся уже несколько месяцев. Сервис выйдет в виде отдельного приложения, которое позволит записывать короткие видеоролики и делиться ими с друзьями и другими пользователями приложения.

Сервис будет интегрирован с социальной сетью, чтобы получить дополнительную базу пользователей для успешного запуска. Отмечается, что при схожей функциональности, приложение не станет клоном TikTok. В качестве отличия называются челленджи и батлы, когда несколько пользователей выполняют задания одновременно. Будет включена функция записи своих видео под музыку (липсинг). У TikTok можно записывать песни дуэтом. Также предусмотрена модерация редакторами для повышения общего уровня контента.