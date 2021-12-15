«ВКонтакте» начал предупреждать о спойлерах о новом фильме про «Человека паука»

Так, еще за день до премьеры в соцсети начали предупреждать о спойлерах. Опробовать нововведение можно в “умной” ленте в приложении и компьютерной версии. Функция работает так — выявляется пост с содержанием сюжета фильма и уже на него добавляется отметка о потенциальных спойлерах со раскрытием основной части текста.