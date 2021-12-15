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«ВКонтакте» начал предупреждать о спойлерах о новом фильме про «Человека паука»День премьеры — сегодня
Сегодня в российских кинотеатрах начинают показывать новый фильм популярной франшизы Marvel — «Человек-Паук: Нет пути домой». Во «ВКонтакте» решили озаботиться о пользователях, которые не смогут посмотреть кино в день премьеры, и включили предупреждение о преждевременном раскрытии сюжета в соцсети.
Так, еще за день до премьеры в соцсети начали предупреждать о спойлерах. Опробовать нововведение можно в “умной” ленте в приложении и компьютерной версии. Функция работает так — выявляется пост с содержанием сюжета фильма и уже на него добавляется отметка о потенциальных спойлерах со раскрытием основной части текста.
Помимо в соцсеть был добавлен специальный хаб, в котором пользователи могут ознакомиться с обзорами прошлых частей «Человека-Паука», а также просмотреть пасхалки из трейлеров нового фильма, загрузить уникальные эмодзи-статусы и не только.
Источник: VK