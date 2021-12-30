ВКонтакте разрешил скачивать видео

Весь скачанный контент будет сохраняться в разделе «Скачанное». Видео сохраняется в высоком разрешении, воспроизводится без задержек, а для просмотра не нужен интернет.

Видео скачиваются с помощью собственной технологии соцсети. Функция доступна в приложениях VK на Android и iOS.

«Новая функция гарантирует беспрерывный просмотр видео в самом высоком из доступных разрешений. Это особенно актуально в дороге или путешествии. Кроме того, смотреть видео без интернета важно тем, кто уезжает отмечать Новый год в другие города и страны», — сообщил технический директор ВКонтакте, VK Видео, VK Звонков и «Клипов» Александр Тоболь.