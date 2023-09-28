ВКонтакте ускорила скорость загрузки и кеширования видео почти в два раза

В ходе презентации новых возможностей платформы директор по видеосервисам VK Фёдор Ежов заявил, что «сеть доставки видеоконтента VK состоит более чем из 100 узлов». Однако журналисту Forbes эту информацию представители VK подтверждать не стали. Но источник издания, знакомый с IT-инфраструктурой Вконтакте сообщил, что теперь CDN-сеть VK действительно состоит из 10 тысяч серверов и 100 узлов.

Благодаря этому «VK Видео» позволит быстро загружать «тяжёлые» видео и кеширует контент почти в 2 раза быстрее, чем раньше.

Ещё в конце марта VK заявляла о намерениях расширить собственную CDN-сеть. «Источник Forbes в операторе связи отмечал тогда, что, возможно, VK устанавливает CDN-серверы в качестве превентивной меры, чтобы создать некий задел на случай блокировки YouTube», — сказано в материале Forbes.