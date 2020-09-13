ВКонтакте "вернулась" на Украину спустя 3 года после начала блокировки

Согласно официальному сообщению, опубликованному представителями социальной сети, команда разработчиков улучшила работу прокси в мобильном приложении — это и предоставило украинским пользователям возможность использовать все возможности сервиса "без ограничений" и специальных программ для их обхода.

”Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий — пользуйтесь VK по-прежнему, без VPN”, — говорится в записи сообщества “VK Украина”.

Стоит отметить, что на данный момент автоматический обход блокировки доступен лишь для пользователей мобильного приложения — для входа в соцсеть с компьютера все еще необходимо использовать VPN.