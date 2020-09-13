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ВКонтакте "вернулась" на Украину спустя 3 года после начала блокировки
Теперь нет нужды постоянно включать VPN при использовании мобильного приложения
Как стало известно, ВКонтакте, спустя 3 года после начала блокировки, нашла способ “вернуться” на Украину. Методику компания подглядела у другого детища своего основателя Павла Дурова — мессенджера Telegram.
Согласно официальному сообщению, опубликованному представителями социальной сети, команда разработчиков улучшила работу прокси в мобильном приложении — это и предоставило украинским пользователям возможность использовать все возможности сервиса "без ограничений" и специальных программ для их обхода.
”Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий — пользуйтесь VK по-прежнему, без VPN”, — говорится в записи сообщества “VK Украина”.
Стоит отметить, что на данный момент автоматический обход блокировки доступен лишь для пользователей мобильного приложения — для входа в соцсеть с компьютера все еще необходимо использовать VPN.