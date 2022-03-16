ВКонтакте возродит популярный в 2000-х ICQ

Сообщается также, что в VK рассматривают возможность запуска совершенно нового мессенджера, без привязки к уже существующим брендам. Какой именно вариант будет выбран по итогу — станет ясно позднее.

Отметим, что о «реанимации» ICQ говорят достаточно регулярно. Ещё в 2020 году, например, анонсировали ICQ New. Тогда новому приложению приписывали возможность расшифровывать аудио в текст, а также создавать ботов. При этом, к сожалению, у пользователей не было возможности восстановить доступ к старым учётным записям.

На момент написания материала, представители VK Group никаких комментариев не дали.