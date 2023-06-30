ВКонтакте выпустила аналог ушедшего из России Tinder в виде отдельного Android-приложения

07:35, 30 июня 2023
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ВКонтакте выпустила аналог ушедшего из России Tinder в виде отдельного Android-приложенияСвято место пусто не бывает
ВКонтакте представила бета-версию своего нового Android-приложения — «VK Знакомства».
Оно предлагает все функции одноимённого сервиса, включая поиск романтических отношений, общение и участие в акциях. Регистрация и авторизация осуществляются через VK ID.
По словам разработчиков, пользователи могут быть уверены в приватности, так как в «VK Знакомствах» не будут видны их друзья из ВКонтакте или пользователи из чёрного списка.
По словам главы социальной сети Марины Красновой, приложение предоставляет новые возможности для общения и активно развивается, используя передовые алгоритмы для помощи людям начать диалог и предотвратить нежелательные контакты.
Отметим, что по имеющимся данным, лишь за июнь в «VK Знакомствах» случилось 50 млн мэтчей.