ВКонтакте выпустила собственный аналог Microsoft Workspace

Новинка предназначена для бизнес-пользователей и предоставляет бесплатный доступ на три месяца. Основные возможности VK WorkSpace включают VK WorkMail (сервис корпоративной почты), VK WorkDisk (облачное файловое хранилище обмена документами и их совместного онлайн-редактирования) и VK Teams.

Последнее представляет из себя многофункциональное приложение, сочетающее в себе мессенджер с аудио- и видеозвонками, поддерживающим до 100 участников.

Также есть возможность приглашать внешних пользователей по специальной ссылке. Приложение интегрировано с корпоративной почтой, календарём и облачным хранилищем, что позволяет сотрудникам решать рабочие задачи в едином интерфейсе без необходимости пользоваться различными инструментами.