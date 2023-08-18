Приложения
15:58, 18 августа 2023
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ВКонтакте выпустила собственный аналог Microsoft Workspace

Первые три месяца — бесплатно

Компания VK, ранее известная как Mail.ru Group, анонсировала запуск новой платформы для корпоративных коммуникаций под названием VK WorkSpace.

Новинка предназначена для бизнес-пользователей и предоставляет бесплатный доступ на три месяца. Основные возможности VK WorkSpace включают VK WorkMail (сервис корпоративной почты), VK WorkDisk (облачное файловое хранилище обмена документами и их совместного онлайн-редактирования) и VK Teams.

Последнее представляет из себя многофункциональное приложение, сочетающее в себе мессенджер с аудио- и видеозвонками, поддерживающим до 100 участников.

Также есть возможность приглашать внешних пользователей по специальной ссылке. Приложение интегрировано с корпоративной почтой, календарём и облачным хранилищем, что позволяет сотрудникам решать рабочие задачи в едином интерфейсе без необходимости пользоваться различными инструментами.

Источник:VK
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