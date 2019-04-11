ВКонтакте закрыла майнинг VK Coin

Команда социальной сети ВКонтакте запустила второй этап сервиса VK Coin. Игра-кликер заработала 1 апреля и предлагала «накликать» как можно больше валюты — коинов.

За 10 дней с момента запуска VK Coin собрала 10 миллионов пользователей. Теперь вместо майнинга коинов игрокам предложат обмениваться валютой напрямую и тратить её на акции от партнёров. Топ самых богатых игроков и сообществ будет закреплён и превратится в своеобразную доску почёта.

Также на этой неделе создатели приложения добавят для внешних проектов возможность работать с переводами виртуальной валюты. Открытое API позволит интегрировать оплату коинами в сторонние приложения или на сайты. Помимо этого, в магазине могут появиться новые акции и предложения от партнёров. Сейчас игрокам доступны промокоды от Delivery Club и ivi.

Сервис работает в мобильном приложении VK для iOS и Android и по ссылке vk.com/coin.