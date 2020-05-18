ВКонтакте запустил групповые видеозвонки
На данный момент в рамках новой функции в звонке могут участвовать до 8 человек. При этом для того, чтобы начать разговор, необходимо лишь открыть подходящую беседу в мобильном приложении, после чего нажать на значок трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Помимо этого функция добавления собеседника имеется и в момент самого видеозвонка.
”Сейчас видеозвонки — единственный способ проводить встречи с коллегами, видеться с близкими и участвовать в онлайн-занятиях, сохраняя режим самоизоляции. Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы”, — рассказал руководитель команды мессенджера “ВКонтакте” Вячеслав Шебанов.