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ВКонтакте запустил групповые видеозвонки

Вслед за WhatsApp, но раньше Telegram
В условиях всеобщей изоляции, огромным спросом начали пользоваться приложения и сервисы, позволяющие созвониться с друзьями и знакомыми не только по голосовой, но также и по видеосвязи. Вот и крупнейшая российская соцсеть ВКонтакте, с небольшим опозданием, запустила групповые видеозвонки.

На данный момент в рамках новой функции в звонке могут участвовать до 8 человек. При этом для того, чтобы начать разговор, необходимо лишь открыть подходящую беседу в мобильном приложении, после чего нажать на значок трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Помимо этого функция добавления собеседника имеется и в момент самого видеозвонка.

”Сейчас видеозвонки — единственный способ проводить встречи с коллегами, видеться с близкими и участвовать в онлайн-занятиях, сохраняя режим самоизоляции. Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы”, — рассказал руководитель команды мессенджера “ВКонтакте” Вячеслав Шебанов.

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