ВКонтакте запустил групповые видеозвонки

На данный момент в рамках новой функции в звонке могут участвовать до 8 человек. При этом для того, чтобы начать разговор, необходимо лишь открыть подходящую беседу в мобильном приложении, после чего нажать на значок трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Помимо этого функция добавления собеседника имеется и в момент самого видеозвонка.