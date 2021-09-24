«Вконтакте» запустил раздел со скидками и акциями в российских магазинах

Сервис VK Чекбэк доступен в приложении «Вконтакте» во вкладке Сервисы или по ссылке.

Мини-приложение VK Чекбэк позволяет копить баллы для обмена на товары или получения скидок. Для этого любой пользователь может заказать или перевыпустить карту лояльности, причём это можно сделать без пластикового аналога – если вдруг карта потерялась или пользователь её просто забыл. Пока такая возможность доступна только для сети супермаркетов Metro, но в будущем количество партнёров увеличится.

В сервисе VK Чекбэк можно использовать купоны прямо во время покупки. Благодаря им можно получать подарки или скидки вплоть до 90%. Для удобства поиска все товары распределены по категориям: «Еда», «Путешествия», «Игры» и т.п.

Если при покупке на чеке отсканировать QR-код, можно получить кэшбэк: например, у таких партнёров «Вконтакте», как Milka – до 50%, сеть «Все аптеки» – до 25%, Burger King – до 10%.

Бизнес может объявлять в сервисе VK Чекбэк любые промоакции, создавая соответствующие карточки. К тому же для бизнеса VK Чекбэк – ещё одна возможность заявить о себе.