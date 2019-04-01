ВКонтакте запустила сервис для майнинга VK Coin

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске сервиса VK Coin. С его помощью пользователи могут зарабатывать внутреннюю валюту VK и бороться за место в топе богачей.

Заработать коины можно с помощью специального сервиса на платформе VK Apps. Для этого нужно нажимать на синюю кнопку: каждое касание приносит 0,001 VK Coin. Их можно перевести другим игрокам, а также потратить на «ускорения» — виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически. При этом вместе со своим личным счётом пользователи могут пополнять и баланс сообщества — достаточно начать игру из сервиса, который установлен в паблике.

Игроки, у которых больше всего виртуальных денег, попадают в топ. В сервисе отображаются лидеры среди всех пользователей, сообществ и друзей.

Сервис работает в мобильном приложении VK для iOS и Android и по ссылке vk.com/coin.