ВКонтакте запустила собственный аналог популярного у подростков TikTok

Называется новый сервис “Клипы”, а представляет он из себя бесконечную лента коротких вертикальных видео. По большей части, напоминает все это дело популярный по всему миру TikTok.

Что интересно, как и в китайском аналоге, сервис от ВКонтакте позволяет пользователям редактировать видео, а также добавлять на них маски и различные эффекты.

”Запуск нового формата коротких полупрофессиональных роликов — логичный шаг на фоне возрастающего интереса пользователей к мобильным видео. Нам удалось построить полноценную AR-платформу — с механиками дополненной реальности и управления жестами. Для этого мы объединили технологии глубокого машинного обучения и классического компьютерного зрения, а также оптимизировали работу алгоритмов на графических ускорителях мобильных устройств. В итоге с инструментами нашей видеоплатформы любой пользователь сможет создать вирусный клип и побороться за внимание зрителей с профессионалами”, — рассказала руководитель контентной платформы ВКонтакте Марина Краснова.