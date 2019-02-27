ВКонтакте запустила защищённые голосовые и видеозвонки в десктопном мессенджере

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о завершении бета-тестирования защищённых голосовых и видеозвонков в десктопном VK Messenger и представила официальную версию приложения.

В VK Messenger появились новые функции. Теперь пользователи смогут отправлять сообщения и файлы в беседах во время видеосвязи, включать демонстрацию рабочего стола и ставить разговор в режим ожидания в случае параллельного звонка. Благодаря бета-тестированию разработчики ВКонтакте улучшили качество и стабильность работы голосовых и видеозвонков в приложении.

Напомним, что с помощью VK Messenger можно позвонить любому пользователю мобильного приложения ВКонтакте. Безопасность разговоров обеспечивает сквозное шифрование, которое происходит на персональном устройстве пользователя. Сервис звонков определяет качество соединения и адаптируется к нему. За эту технологию отвечает протокол ICE (Interactive Connectivity Establishment). Он выстраивает оптимальные маршруты для звонков, устраняет задержки и существенно повышает стабильность.

Десктопный мессенджер можно установить на Windows, macOS и Linux.