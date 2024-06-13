Владельцам iPhone запретят делать скриншоты чужих WhatsApp-профилей

Нововведение направлено на защиту пользователей от мошенников, которые могут использовать чужие аватары для обмана.

В свежей бета-версии WhatsApp 24.10.10.70 для iOS обнаружена функция, блокирующая снимки экрана со страниц сведений пользователей.

При попытке сделать скриншот чужого профиля, сохраняется изображение с предупреждением: «Скриншот заблокирован. Чтобы защитить конфиденциальность пользователей WhatsApp, этот снимок экрана был заблокирован».