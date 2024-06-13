Приложения
Опубликовано 13 июня 2024, 07:33
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Владельцам iPhone запретят делать скриншоты чужих WhatsApp-профилей

В целях безопасности
Команда разработчиков WhatsApp начала внедрять запрет на создание скриншотов профилей пользователей в мессенджере для iOS.
Владельцам iPhone запретят делать скриншоты чужих WhatsApp-профилей
© Ferra

Нововведение направлено на защиту пользователей от мошенников, которые могут использовать чужие аватары для обмана.

В свежей бета-версии WhatsApp 24.10.10.70 для iOS обнаружена функция, блокирующая снимки экрана со страниц сведений пользователей.

При попытке сделать скриншот чужого профиля, сохраняется изображение с предупреждением: «Скриншот заблокирован. Чтобы защитить конфиденциальность пользователей WhatsApp, этот снимок экрана был заблокирован».

Владельцам iPhone запретят делать скриншоты чужих WhatsApp-профилей
© WABetaInfo

Отметим, что мошенники часто используют чужие фото профиля, чтобы обмануть знакомых владельца аватара, притворяясь им.

WhatsApp внедрил этот запрет, чтобы усложнить жизнь злоумышленникам и повысить безопасность своих пользователей.

Источник:WABetaInfo
Автор:Булат Кармак
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