Владельцев криптовалют могут обворовать с помощью расширения для Google Chrome

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Владельцев криптовалют могут обворовать с помощью расширения для Google ChromeОб этом предупредила служба безопасности одной из бирж
Служба безопасности криптовалютной биржи KuCoin сообщила о появлении вредоносного расширения для браузера Google Chrome, которое отправляет криптовалюту злоумышленникам вместо адресата.
Это расширение называется Google Sheets — маскируется под одноимённый сервис компании Google. При транзакции оно автоматически изменяет адрес получателя «крипты» на адрес мошенников. Вернуть средства, разумеется, невозможно.
Угрожает ли вредонос только пользователям биржи KuCoin или всем держателям криптовалюты, и сколько людей от него пострадало, пока не известно.