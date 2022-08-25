Владельцев криптовалют могут обворовать с помощью расширения для Google Chrome

Это расширение называется Google Sheets — маскируется под одноимённый сервис компании Google. При транзакции оно автоматически изменяет адрес получателя «крипты» на адрес мошенников. Вернуть средства, разумеется, невозможно.

Угрожает ли вредонос только пользователям биржи KuCoin или всем держателям криптовалюты, и сколько людей от него пострадало, пока не известно.