Приложения
Опубликовано 09 декабря 2024, 08:21
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Владельцу TikTok не страшны проблемы видеосервиса — у него новый козырь в рукаве

В который идут активные финансовые вложения
ByteDance, владелец TikTok, активно инвестирует в разработку искусственного интеллекта, чтобы найти новый драйвер роста на фоне замедления популярности Douyin в Китае и проблем TikTok за рубежом.
Владельцу TikTok не страшны проблемы видеосервиса — у него новый козырь в рукаве
© Ferra

Компания вложила миллиарды долларов в ИИ-инфраструктуру, став крупнейшим покупателем видеокарт NVIDIA в Азии, и активно нанимает специалистов, переманивая их у конкурентов, включая Alibaba и Zhipu.

Одним из ключевых достижений ByteDance стал чат-бот Doubao, запущенный в августе 2023 года. Он стал самым популярным ИИ-приложением в Китае с 60 млн активных пользователей в месяц.

Для зарубежной аудитории компания представила бота Cici AI, использующего технологии OpenAI.

Кроме того, ByteDance работает над созданием собственного ИИ-чипа, чтобы снизить зависимость от NVIDIA, и развивает модели для китайского и международного рынков.

Руководитель компании, Чжан Имин, видит в ИИ новый двигатель роста и сосредоточен на долгосрочных перспективах, стремясь к созданию «общего искусственного интеллекта».

Источник:FT
Автор:Булат Кармак
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#Искусственный интеллект
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