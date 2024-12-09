Владельцу TikTok не страшны проблемы видеосервиса — у него новый козырь в рукаве

Компания вложила миллиарды долларов в ИИ-инфраструктуру, став крупнейшим покупателем видеокарт NVIDIA в Азии, и активно нанимает специалистов, переманивая их у конкурентов, включая Alibaba и Zhipu.

Одним из ключевых достижений ByteDance стал чат-бот Doubao, запущенный в августе 2023 года. Он стал самым популярным ИИ-приложением в Китае с 60 млн активных пользователей в месяц.

Для зарубежной аудитории компания представила бота Cici AI, использующего технологии OpenAI.

Кроме того, ByteDance работает над созданием собственного ИИ-чипа, чтобы снизить зависимость от NVIDIA, и развивает модели для китайского и международного рынков.

Руководитель компании, Чжан Имин, видит в ИИ новый двигатель роста и сосредоточен на долгосрочных перспективах, стремясь к созданию «общего искусственного интеллекта».