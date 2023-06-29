Владельцы iPhone больше не обделены: iOS-версия WhatsApp получила поддержку редактирования сообщений

Нововведение стало доступно вместе со свежим обновлением мессенджера для iOS. Скачать его может любой желающий.

Теперь пользователи iPhone могут изменять уже отправленные сообщения. Правда, есть ограничение — «окно возможности» ограничено 15 минутами после отправки.

Каждое отредактированное сообщение будет иметь пометку «Изменено», чтобы ваши собеседники знали, что вы отредактировали их. При этом им не будет доступна история правок или оригинальная версия сообщения.

Напомним, что на Android эта функция уже была доступна с конца мая 2023 года. Отметим, что она значительно облегчит взаимодействие в чатах и позволит исправлять возможные ошибки.