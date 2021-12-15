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Владельцы iPhone массово пожаловались на сбои WhatsApp при его запуске

С чем он связан пока неизвестно
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp по всему миру столкнулись с неполадками. Так, при запуске приложения оно у многих вылетает. Однако отметим, что на данный момент такая проблема характерна только для владельцев iPhone.
Владельцы iPhone массово пожаловались на сбои WhatsApp при его запуске

Вылетает мессенджер при запуске, не давая тем самым отвечать на сообщения или же получат доступ к контактам. Согласно данным пользователей, такая неполадка встречается в WhatsApp, WhatsApp Business и даже бета-версии WhatsApp, которая доступна для загрузки через TestFlight.

Изначально предполагалось, что возникает данный сбой из-за обновления iOS 15.2, которое начало свое распространение во вторник. Впоследствии же пользователи начали опровергать данное утверждение, поскольку столкнулись с вылетом программы и в старых версиях операционной системы.

Источник: appleinsider
Автор: Лилик Ми
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