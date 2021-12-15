Владельцы iPhone массово пожаловались на сбои WhatsApp при его запуске

Вылетает мессенджер при запуске, не давая тем самым отвечать на сообщения или же получат доступ к контактам. Согласно данным пользователей, такая неполадка встречается в WhatsApp, WhatsApp Business и даже бета-версии WhatsApp, которая доступна для загрузки через TestFlight.

Изначально предполагалось, что возникает данный сбой из-за обновления iOS 15.2, которое начало свое распространение во вторник. Впоследствии же пользователи начали опровергать данное утверждение, поскольку столкнулись с вылетом программы и в старых версиях операционной системы.