Владельцы iPhone массово пожаловались на сбои WhatsApp при его запуске

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Владельцы iPhone массово пожаловались на сбои WhatsApp при его запускеС чем он связан пока неизвестно
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp по всему миру столкнулись с неполадками. Так, при запуске приложения оно у многих вылетает. Однако отметим, что на данный момент такая проблема характерна только для владельцев iPhone.
Вылетает мессенджер при запуске, не давая тем самым отвечать на сообщения или же получат доступ к контактам. Согласно данным пользователей, такая неполадка встречается в WhatsApp, WhatsApp Business и даже бета-версии WhatsApp, которая доступна для загрузки через TestFlight.
Изначально предполагалось, что возникает данный сбой из-за обновления iOS 15.2, которое начало свое распространение во вторник. Впоследствии же пользователи начали опровергать данное утверждение, поскольку столкнулись с вылетом программы и в старых версиях операционной системы.
Источник: appleinsider