Владельцы iPhone снова могут скачать Сбербанк Онлайн на свои смартфоны

Но разработчики из Сбера нашли способ вернуть свежую версию Сбербанка Онлайн на iPhone. Так, сегодня в App Store появилось приложение под названием SBOL, разработанное LLC OPEN DIGITAL SOLUTIONS.

В описании указано, что это справочник и «финансовая карта города». На деле же это обновлённая версия СБОЛа, которую россияне ранее также могли скачать вместо стандартного приложения Сбербанк Онлайн.