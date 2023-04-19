Владельцы iPhone снова могут скачать Сбербанк Онлайн на свои смартфоны

Владельцы iPhone снова могут скачать Сбербанк Онлайн на свои смартфоныУдивительное упорство разработчиков и компании
В свете американских санкций, которые затрагивают российские приложения и сервисы, Apple достаточно давно удаляет приложения российских банков из своего магазина App Store.
Но разработчики из Сбера нашли способ вернуть свежую версию Сбербанка Онлайн на iPhone. Так, сегодня в App Store появилось приложение под названием SBOL, разработанное LLC OPEN DIGITAL SOLUTIONS.
В описании указано, что это справочник и «финансовая карта города». На деле же это обновлённая версия СБОЛа, которую россияне ранее также могли скачать вместо стандартного приложения Сбербанк Онлайн.
Техническая поддержка Сбербанка подтвердила, что с 19 апреля в App Store доступно новое приложение под названием SBOL.
Отметим, что данный шаг приятно удивляет и демонстрирует гибкость и упорство разработчиков в условиях санкций. Скачать приложение можно перейдя по ссылке.