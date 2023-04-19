Приложения
21:20, 19 апреля 2023
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Владельцы iPhone снова могут скачать Сбербанк Онлайн на свои смартфоны

Удивительное упорство разработчиков и компании

В свете американских санкций, которые затрагивают российские приложения и сервисы, Apple достаточно давно удаляет приложения российских банков из своего магазина App Store.

Но разработчики из Сбера нашли способ вернуть свежую версию Сбербанка Онлайн на iPhone. Так, сегодня в App Store появилось приложение под названием SBOL, разработанное LLC OPEN DIGITAL SOLUTIONS.

В описании указано, что это справочник и «финансовая карта города». На деле же это обновлённая версия СБОЛа, которую россияне ранее также могли скачать вместо стандартного приложения Сбербанк Онлайн.

Владельцы iPhone снова могут скачать Сбербанк Онлайн на свои смартфоны
Apple

Техническая поддержка Сбербанка подтвердила, что с 19 апреля в App Store доступно новое приложение под названием SBOL.

Отметим, что данный шаг приятно удивляет и демонстрирует гибкость и упорство разработчиков в условиях санкций. Скачать приложение можно перейдя по ссылке.

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