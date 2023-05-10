Владельцы Pixel смогут фотошопить в пару кликов без изучения сложных фоторедакторов

Так, при помощи Magic Editor можно будет «делать сложные правки без профессиональных навыков редактирования» в определённых частях изображения (объект, небо, фон и т. д.).

Magic Editor, основанный на технологиях Magic Eraser и Photo Unblur, позволяет:

переместить объект снимка в лучшее место;

изменить масштаб и переместить объект;

сделать небо ярче и менее облачным;

удалить ремень сумки, который вы забыли снять;

Чтобы переместить объект, например, человека, достаточно удерживать его, и Magic Editor определит весь объект. Вам будет достаточно перетащить его в новое место.

Компания не объявила об этом официально, но, скорее всего, на первом этапе новые функции станут эксклюзивом линейки Google Pixel. Но затем, спустя какое-то время, они станут доступны и остальным пользователям приложения Google Фото.