Владельцы Pixel смогут фотошопить в пару кликов без изучения сложных фоторедакторов

Владельцы Pixel смогут фотошопить в пару кликов без изучения сложных фоторедакторовЭто какой-то взрыв башки
Google объявила о внедрении генеративного искусственного интеллекта в свои продукты, включая Magic Editor для Google Pixel, который появится позже в этом году.
Глава корпорации Сундар Пичай представил данное нововведение в рамках конференции I/O 2023. Если приведённый пример отражает окончательный продукт, это действительно впечатляет:
Так, при помощи Magic Editor можно будет «делать сложные правки без профессиональных навыков редактирования» в определённых частях изображения (объект, небо, фон и т. д.).
Magic Editor, основанный на технологиях Magic Eraser и Photo Unblur, позволяет:
- переместить объект снимка в лучшее место;
- изменить масштаб и переместить объект;
- сделать небо ярче и менее облачным;
- удалить ремень сумки, который вы забыли снять;
Чтобы переместить объект, например, человека, достаточно удерживать его, и Magic Editor определит весь объект. Вам будет достаточно перетащить его в новое место.
Компания не объявила об этом официально, но, скорее всего, на первом этапе новые функции станут эксклюзивом линейки Google Pixel. Но затем, спустя какое-то время, они станут доступны и остальным пользователям приложения Google Фото.