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20:45, 10 мая 2023
1 мин.

Владельцы Pixel смогут фотошопить в пару кликов без изучения сложных фоторедакторов

Это какой-то взрыв башки

Google объявила о внедрении генеративного искусственного интеллекта в свои продукты, включая Magic Editor для Google Pixel, который появится позже в этом году.

Глава корпорации Сундар Пичай представил данное нововведение в рамках конференции I/O 2023. Если приведённый пример отражает окончательный продукт, это действительно впечатляет:

Владельцы Pixel смогут фотошопить в пару кликов без изучения сложных фоторедакторов

9to5Google

Так, при помощи Magic Editor можно будет «делать сложные правки без профессиональных навыков редактирования» в определённых частях изображения (объект, небо, фон и т. д.).

Magic Editor, основанный на технологиях Magic Eraser и Photo Unblur, позволяет:

  • переместить объект снимка в лучшее место;
  • изменить масштаб и переместить объект;
  • сделать небо ярче и менее облачным;
  • удалить ремень сумки, который вы забыли снять;

Чтобы переместить объект, например, человека, достаточно удерживать его, и Magic Editor определит весь объект. Вам будет достаточно перетащить его в новое место.

Компания не объявила об этом официально, но, скорее всего, на первом этапе новые функции станут эксклюзивом линейки Google Pixel. Но затем, спустя какое-то время, они станут доступны и остальным пользователям приложения Google Фото.

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