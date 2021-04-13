Владельцы смартфонов Huawei без сервисов Google теперь могут скачать приложение "Почта России"

По словам пресс-службыкомпании, мобильное приложение “Почта России” является полноценным сервисом с поддержкой HMS (HUAWEI Mobile Services). С помощью него пользователи смартфонов Honor и Huawei могут пользоваться цифровыми сервисами компании. В частности, отслеживать отправления, получать их по электронной подписи без паспорта, оформлять предоплаченные посылки для сдачи без очереди, а также уточнять работу отделений и вызывать курьеров.

Нескольким ранее в сети появился список смартфонов Huawei и Honor, которые не получат обновление оболочки EMUI 11 на базе Android 10. В него вошли такие модели, как Huawei P40 Lite, Huawei P30 Lite New Edition, Huawei Nova 7 SE, Honor 20 Lite, Honor 20S и прочие.