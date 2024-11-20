Приложения
Опубликовано 20 ноября 2024, 04:30
1 мин.

Владельцы старых iPhone и iPad лишатся резервного копирования в iCloud

Но решение существует
Инсайдеры из MacRumors рассказали, что с 18 декабря 2024 года Apple вводит новые правила использования облачной платформы iCloud. С указанной даты пользователи устаревших iPhone и iPad больше не смогут использовать функцию резервного копирования в облаке Apple.
Владельцы старых iPhone и iPad лишатся резервного копирования в iCloud

© Macrumors / Apple

Ограничения касаются iOS и iPadOS с 5 по 8 версии. В отношении аппаратов, это iPhone 4 и более ранние модели, а также планшеты этих поколений. Пользователи таких устройств больше не смогут не только создавать бэкапы, но и лишатся существующих без возможности восстановления. Исключение — iOS 8 и более поздние версии — пользователи не потеряют резервные копии.

Однако говорится и о решении проблемы. Известно, что пользователи смогут создавать бэкапы посредством версии iTunes для Windows или macOS, Apple Devices и Finder. Чтобы сохранить и функциональность, и копии, придётся перейти на iOS 9 либо на одну из последних версий прошивки, если гаджет поддерживает такую возможность.

Официально причина новых ограничений не указана, но инсайдеры предполагают, что это связано с переходом на новый инструмент CloudKit, работающий на устройствах под управлением iOS 9, вероятно и iPad OS 9, или более поздних версий.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#iPad
,
#iPhone
,
#IOS
,
#iCloud
,
#Apple
,
#облачное хранилище