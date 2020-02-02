Владельцы WhatsApp рассказали об альтернативе рекламе для заработка мессенджера

Так, глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг провел совещание с инвесторами для обсуждения дальнейших действий для развития WhatsApp и Facebook Messenger, в ходе которого и были представлены новые пути заработка денег. Сообщается, что для этого компании могут интегрировать различные коммерческие и корпоративные сервисы. По мнению Цукерберга, необходимо сфокусироваться на развитии платежной системы WhatsApp Pay за пределами Индии. Известно, что на данный момент команда мессенджера работает над тем, чтобы отправка средств через WhatsApp была такой же легкой и быстрой, как отправка изображений.

Однако и это еще не все. Глава Facebook также поделился, что в приложении может появиться опция продажи и покупки товаров между пользователями. Кроме того, WhatsApp могут оснастить “витринами” для покупки товаров различных брендов.