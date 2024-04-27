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Опубликовано 27 апреля 2024, 09:45
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Владелец TikTok откажется от продажи соцсети в США и скорее закроет приложение

Но не пойдёт на уступки властям
Владелец и материнская компания соцсети TikTok, китайская корпорация ByteDance заявила о невозможности каких-либо уступок властям США после принятия закона, поставившего сервис на грань выживания в США.
Владелец TikTok откажется от продажи соцсети в США и скорее закроет приложение
© Solen Feyissa / Unsplash

После того, как сенаторы проголосовали за принудительную продажу американской платформы TikTok, материнская компания высказалась по этому поводу предельно чётко. Если не останется никаких юридических рычагов влияния на ситуацию и борьбы с «неконституционным» решением Сената, ByteDance откажется от каких-либо сделок с потенциальным американским покупателем и вовсе закроет и без того убыточное приложение в США.

Заявление ByteDance появилось после сообщений американских СМИ о том, что компания рассматривала варианты продажи TikTok без базового алгоритма, который является неотъемлемой частью его функциональности.

Но дело как раз в том, что алгоритмы, обеспечивающие работу TikTok, имеют решающее значение для работы ByteDance. По словам источников, это делает продажу приложения с его алгоритмами крайне маловероятной.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#социальная сеть
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#TikTok
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#сша