Владелец TikTok откажется от продажи соцсети в США и скорее закроет приложение

После того, как сенаторы проголосовали за принудительную продажу американской платформы TikTok, материнская компания высказалась по этому поводу предельно чётко. Если не останется никаких юридических рычагов влияния на ситуацию и борьбы с «неконституционным» решением Сената, ByteDance откажется от каких-либо сделок с потенциальным американским покупателем и вовсе закроет и без того убыточное приложение в США.

Заявление ByteDance появилось после сообщений американских СМИ о том, что компания рассматривала варианты продажи TikTok без базового алгоритма, который является неотъемлемой частью его функциональности.

Но дело как раз в том, что алгоритмы, обеспечивающие работу TikTok, имеют решающее значение для работы ByteDance. По словам источников, это делает продажу приложения с его алгоритмами крайне маловероятной.