Владелец Tumblr и WordPress купил Beeper на фоне противостояния с Apple

По словам осведомлённого источника Bloomberg, имя которого не раскрывается, на фоне недавнего противостояния с Apple, когда сервис Beeper mini смог открыть возможности iMessage на смартфонах с Android и был заблокирован вендором, основатель агрегатора Эрик Мигиковски заявил, что для чатов практически не существует открытого стандарта, и назначение Beeper — в создании такового.

Как сообщается, официально сумма сделки не раскрыватся, но, по словам источника, Automattic заплатила за приобретение Beeper $125 млн. Новое приложение, которое в рамках сделки выходит из бета-тестирования, кроссплатформенное и бесплпатное. Позже разоработчики добавят платную подписку с дополнительными возможностями.

«Открытого стандарта для чатов практически не существует, и мы хотим создать его, подключившись к существующим сетям чатов», — заявил Эрик Мигиковски.