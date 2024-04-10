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Приложения
Опубликовано 10 апреля 2024, 03:45
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Владелец Tumblr и WordPress купил Beeper на фоне противостояния с Apple

Чтобы создать новый стандарт обмена сообщениями
Компания Automattic, владелец известных сервисов WordPress, Tumblr, Longreads и других, купила агрегатор сообщений из разных мессенджеров — Beeper. Сделка направлена на выход Automattic на рынок обмена сообщениями.
Владелец Tumblr и WordPress купил Beeper на фоне противостояния с Apple

© Ferra.ru

По словам осведомлённого источника Bloomberg, имя которого не раскрывается, на фоне недавнего противостояния с Apple, когда сервис Beeper mini смог открыть возможности iMessage на смартфонах с Android и был заблокирован вендором, основатель агрегатора Эрик Мигиковски заявил, что для чатов практически не существует открытого стандарта, и назначение Beeper — в создании такового.

Как сообщается, официально сумма сделки не раскрыватся, но, по словам источника, Automattic заплатила за приобретение Beeper $125 млн. Новое приложение, которое в рамках сделки выходит из бета-тестирования, кроссплатформенное и бесплпатное. Позже разоработчики добавят платную подписку с дополнительными возможностями.

«Открытого стандарта для чатов практически не существует, и мы хотим создать его, подключившись к существующим сетям чатов», — заявил Эрик Мигиковски.

Источник:Bloomberg
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#iMessage
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#ANDROID
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#сообщения