Владимир Путин все же подписал "закон против Apple"

Подписанный документ внесет поправки в закон “О защите прав потребителей”, а с его текстом можно ознакомиться уже сейчас, пройдя на официальный портал правовой информации. Нововведение заставит производителей, желающих продавать свои устройства на территории России, устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией SmartTV программное обеспечение, разработанное российскими компаниями.

Новый закон вступит в силу с 1 июля 2020 года — именно к этому моменту правительство должно будет создать список приложений, которого производители устройство обязаны будут придерживаться для получения разрешения на продажу в России.