Власти США подали иск против Adobe за обман

Обвинение, поданное Министерством юстиции в понедельник, утверждает, что Adobe направляла потребителей к своей «годовой оплате ежемесячно» без должного раскрытия того, что расторжение подписки в первый год может повлечь за собой штраф за досрочное расторжение. Также утверждается, что информация о штрафах была спрятана мелким шрифтом или потребовала от потребителей навести указатель мыши на крошечные значки для их нахождения.

В ответ на иск, генеральный юрист и главный офицер по доверию Adobe Дана Рао заявила, что компания будет бороться с в суде. Она отметила, что подписные услуги удобны, гибки и экономичны, и что Adobe прозрачно информирует о условиях и имеет простой процесс отмены подписки. Adobe намерена оспорить заявления Federal Trade Commission (FTC) в суде.

FTC заявила, что приняла меры против Adobe после получения жалоб от потребителей по всей стране, которые не были осведомлены о штрафе за досрочное расторжение. Она отметила, что Adobe продолжала использовать такие практики, несмотря на разочарование потребителей.