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Опубликовано 06 марта 2024, 16:48
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Власти США в очередной раз начали угрожать TikTok блокировкой

Внесен законопроект
Группа американских законодателей внесла законопроект, предупреждающий китайское приложение TikTok о запрете в США в случае, если владелец платформы ByteDance не выведет его из китайского влияния в течение шести месяцев.

Законопроект является первым значительным законодательным шагом за почти год в направлении запрета или вынужденной продажи популярного приложения.

Инициативу поддерживают как республиканцы, так и демократы, и она получит первоначальное голосование уже на этой неделе. Законопроект предоставляет ByteDance 165 дней на вывод TikTok из-под китайского контроля, иначе платформа станет незаконной для распространения через магазины приложений и предоставления услуг хостинга.

Несмотря на заявления о сохранении свободы слова и заботе о малых бизнесах, TikTok официально характеризует законопроект как полный запрет на приложение, ограничивающий права 170 миллионов американских пользователей.

Проект получил поддержку Белого дома, а Национальный совет по национальной безопасности назвал его «важным». Согласно их заявлениям, администрация будет работать с Конгрессом для укрепления законопроекта и его максимального законного обоснования.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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