Власти США в очередной раз начали угрожать TikTok блокировкой

Законопроект является первым значительным законодательным шагом за почти год в направлении запрета или вынужденной продажи популярного приложения.

Инициативу поддерживают как республиканцы, так и демократы, и она получит первоначальное голосование уже на этой неделе. Законопроект предоставляет ByteDance 165 дней на вывод TikTok из-под китайского контроля, иначе платформа станет незаконной для распространения через магазины приложений и предоставления услуг хостинга.

Несмотря на заявления о сохранении свободы слова и заботе о малых бизнесах, TikTok официально характеризует законопроект как полный запрет на приложение, ограничивающий права 170 миллионов американских пользователей.

Проект получил поддержку Белого дома, а Национальный совет по национальной безопасности назвал его «важным». Согласно их заявлениям, администрация будет работать с Конгрессом для укрепления законопроекта и его максимального законного обоснования.