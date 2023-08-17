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08:48, 17 августа 2023
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Властям Нью-Йорка запретили пользоваться TikTok на рабочих смартфонах

И всё из-за страха прослушки

Власти Нью-Йорка решили запретить использование популярного приложения TikTok на государственных смартфонах из-за опасений по безопасности.

Данное решение привело к тому, что некоторые популярные аккаунты, которые велись городом на платформе, были приостановлены.

Представитель мэра Нью-Йорка Джона Аллон заявил, что городское киберкомандование пришло к выводу, что приложение «представляет угрозу безопасности для технических сетей города».

Городские ведомства должны будут удалить приложение в течение 30 дней, а сотрудники потеряют доступ к TikTok и его веб-сайту с городских устройств и сетей.

Многие государственные органы ограничивают доступ к TikTok из-за опасений, что приложение, принадлежащее китайской компании ByteDance, может предоставить Пекину доступ к конфиденциальным данным пользователей.

Нью-Йоркский штат запретил TikTok на государственных мобильных устройствах уже более трёх лет назад с некоторыми исключениями.

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