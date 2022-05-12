Вместо Rutube: В России предложили создать новый аналог YouTube

По мнению Геллера, Rutube должен был стать полноценным конкурентом и заменой «Ютуба», но этого не произошло. Он отметил, что продуктовая стратегия нынешнего руководства российского видеохостинга и всего руководства, которые было за всё время, не принесла результатов.

Эксперт сказал и о том, что Rutube не выдержал конкуренции с YouTube, и сколько денег в него ни вливали, ничего особенного не произошло.

В связи с этим эксперт считает, что необходимо создать российский аналог YouTube, но отличный от Rutube, поскольку он должен не отличаться от американского сервиса, а быть таким же.