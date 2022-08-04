Внимание: если приложение запрашивает доступ к «Календарю» на смартфоне, это должно насторожить

Отмечается, что приложениям при установке стандартно требуются различные разрешения для корректной работы. Как правило, это доступ к интернету, созданию иконок, к Bluetooth и т. д. Для этого не нужны специальные разрешения от пользователя.

Но существуют «сомнительные» разрешения, которые не нужны приложениям для работы. И если какая-то программа требует подобные разрешения, это является поводом к настороженности.

Всего таких разрешений насчитывается 8 групп, одно из них — доступ к «Календарю». При всей безобидности подобного разрешения, «Календарь» может стать источником важных для мошенников сведений о пользователе. Тем более если «Календарём» владелец устройства пользуется постоянно.

«Эти сведения могут быть переданы третьим лицам. А из-за какого-либо «глюка» приложение может случайно удалить из календаря важную информацию», — предупредили эксперты «Роскачества».