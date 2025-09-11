Во Франции потребовали провести расследования против TikTok за угрозу жизни детей

В документе утверждается, что социальная сеть могла представлять угрозу здоровью и жизни пользователей. В числе аргументов приводятся данные о том, что TikTok демонстрировал детям контент, связанный с опасным поведением и суицидальными настроениями.

Теперь решение о возбуждении уголовного дела предстоит принять прокуратуре Парижа. Представители TikTok пока не дали комментариев, однако ранее компания заявляла, что учитывает риски для психического здоровья подростков.

Комитет предложил ввести новые правила для несовершеннолетних. Среди них — полный запрет использования соцсетей детьми до 15 лет и ночные ограничения для подростков 15−18 лет, которые лишатся доступа к соцсетям с 22:00 до 8:00.