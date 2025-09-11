Во Франции потребовали провести расследования против TikTok за угрозу жизни детей

Опубликовано 11 сентября 2025, 18:371 мин.
Во Франции потребовали провести расследования против TikTok за угрозу жизни детейВласти обсуждают новые ограничения для соцсетей
Во Франции депутат Национального собрания обратился к прокурору с просьбой начать уголовное расследование против TikTok. Поводом стали выводы парламентского комитета, изучавшего влияние платформы на психику подростков.
В документе утверждается, что социальная сеть могла представлять угрозу здоровью и жизни пользователей. В числе аргументов приводятся данные о том, что TikTok демонстрировал детям контент, связанный с опасным поведением и суицидальными настроениями.
Теперь решение о возбуждении уголовного дела предстоит принять прокуратуре Парижа. Представители TikTok пока не дали комментариев, однако ранее компания заявляла, что учитывает риски для психического здоровья подростков.
Комитет предложил ввести новые правила для несовершеннолетних. Среди них — полный запрет использования соцсетей детьми до 15 лет и ночные ограничения для подростков 15−18 лет, которые лишатся доступа к соцсетям с 22:00 до 8:00.