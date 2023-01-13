Во Франции соцсеть TikTok оштрафовали за навязывание пользователям файлов cookie

К такому выводу комиссия пришла на основе опыта взаимодействия пользователей с TikTok. По мнению аналитиков CNIL, на сайте соцсети процедура согласия или отказа от cookie усложнена так, чтобы пользователь быстрее нажал кнопку «Принять все cookie». Но это в корне противоречит законам Евросоюза в целом и Франции как его составляющей.

То есть соцсеть навязывает пользователям файлы cookie, которые идентифицируют пользователя при взаимодействии с ресурсом. Сама TikTok утверждает, что не нарушает местных законов и отказаться от cookie можно в любой момент — процедура прозрачна.