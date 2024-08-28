Во Франции Telegram стал самой скачиваемой соцсетью для iPhone на фоне ареста Дурова

Российский предприниматель был задержан по обвинению в недостаточной модерации контента на платформе, что якобы позволило процветать незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками и распространение материалов, связанных с насилием над детьми.

Несмотря на арест и связанные с ним обвинения, популярность Telegram только возросла.

В течение выходных приложение заняло первое место в категории «Социальные сети» в App Store во Франции и поднялось на третье место среди всех приложений. Это также повлияло на рост глобальных загрузок Telegram на iOS, увеличив их на 4%.