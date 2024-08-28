Приложения
Опубликовано 28 августа 2024, 07:27
1 мин.

Во Франции Telegram стал самой скачиваемой соцсетью для iPhone на фоне ареста Дурова

И подстегнул интерес к мессенджеру во всем мире
После ареста Павла Дурова, во Франции приложение Telegram стало самым скачиваемым для iPhone в стране.
Во Франции Telegram стал самой скачиваемой соцсетью для iPhone на фоне ареста Дурова
© TechCrunch

Российский предприниматель был задержан по обвинению в недостаточной модерации контента на платформе, что якобы позволило процветать незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками и распространение материалов, связанных с насилием над детьми.

Несмотря на арест и связанные с ним обвинения, популярность Telegram только возросла.

В течение выходных приложение заняло первое место в категории «Социальные сети» в App Store во Франции и поднялось на третье место среди всех приложений. Это также повлияло на рост глобальных загрузок Telegram на iOS, увеличив их на 4%.

Источник:TechCrunch
Автор:Булат Кармак
Теги:
#франция
,
#Павел Дуров
,
#TELEGRAM