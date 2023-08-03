Во ВКонтакте обновился редактор фото

Теперь пользователи получили возможность быстрее и проще редактировать и публиковать загруженные изображения.

В фоторедакторе появилось больше фильтров, которые позволяют усилить контраст и сделать цвета более яркими или мягкими. Также можно выбрать интенсивность фильтра.

Авторам стало доступно больше пропорций для обрезки кадра, возможность перемещать область кадрирования и поворачивать её на любое количество градусов. Фоторедактор получил новый дизайн для удобной навигации по инструментам.

Важные фотографии теперь можно закрепить в разделе «Фото», чтобы они всегда были видны в профиле.

Снимки можно загружать напрямую в фотопоток, без добавления в альбом или размещения на стене. Также есть возможность переместить отдельные снимки в архив и скрыть их, а потом в любой момент вернуть во вкладку «Фото» или в любой из альбомов.