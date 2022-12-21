Во ВКонтакте появилась функция Telegram пятилетней давности

Сегодня случилось именно это — крупнейшая соцсеть России анонсировала появление видеоособщений. Теперь пользователи могут увидеть в поле ввода сообщения новый значок. Нажав на него, открывается интерфейс записи видеоколобка.

При этом, в отличие от Telegram, пользователь сначала должен подтвердить начало записи. Но на этом различия не заканчиваются. Во ВКонтакте видеосообщения могут размещаться в разных формах: не только в кругляшке, но также в сердечке или ёлочке.

Воспользоваться новой возможностью можно в мобильных приложениях ВКонтакте и «VK Мессенджера». Посмотреть же полученные записи можно и в веб-версии сервиса.

Напомним, что в Telegram данная функция появилась ещё в мае 2017 года.