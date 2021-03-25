Приложения
Сегодня в 12:15
Во ВКонтакте появились собственные музыкальные хит-парады
Которые ещё и обновляются на ежедневной основе
Социальная сеть ВКонтакте продолжает развиваться. Так, недавно в ней появилась возможность искать работу и публиковать короткие видеоролики (аналог TikTok). Сейчас же стало известно, что детище Дурова обновило раздел с музыкой, добавив в него ежедневные музыкальные хит-парады.
В основу формирования чартов лёг достаточно простой алгоритм, пишут Известия. Чем больше прослушиваний у трека за день, тем выше его позиция в общем рейтинге. При этом соцсеть «создаёт» сразу два чарта: со 100 лучшими треками и 100 лучшими альбомами.
Отметим, что на данный момент нововведение доступно лишь в веб-версии ВКонтакте. Представители компании заявили, что в ближайшее время оно также появится в iOS и Android-приложениях.