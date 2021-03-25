Во ВКонтакте появились собственные музыкальные хит-парады

В основу формирования чартов лёг достаточно простой алгоритм, пишут Известия. Чем больше прослушиваний у трека за день, тем выше его позиция в общем рейтинге. При этом соцсеть «создаёт» сразу два чарта: со 100 лучшими треками и 100 лучшими альбомами.