Во всех без исключения взломанных Microsoft Office на торрентах нашли вирусы

Опубликовано 07 июня 2024, 22:30
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Во всех без исключения взломанных Microsoft Office на торрентах нашли вирусыВот такая нагрузка идёт вместе с софтом
Портал Bleeping Computer со ссылкой на аналитический отчёт организации AhnLab Security Intelligence Center (ASEC) рассказал об опасной находке аналитиков. В каждом архиве со взломанным дистрибутивом Microsoft Office, обнаруженном на торрентах, эксперты нашли серьёзные вредоносы.
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В дистрибутивы Office вшиты фоновые загрузчики для незаметной установки различных вирусов — от майнеров до софта, посредством которого хакеры удалённо управляют устройством жертвы.
К примеру, в архивах нашли 3Proxy, превращающую скомпрометированный компьютер в хакерский прокси-сервер для работы ботнетов. Или AntiAV, которая нарушает работу системы и отключает ПО для безопасности, изменяя его конфигурационные файлы, что препятствует правильной работе этого программного обеспечения и делает ОС уязвимой для работы других зловредов.
Источник:Bleeping Computer
Автор:Андрей Кадуков
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