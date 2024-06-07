Во всех без исключения взломанных Microsoft Office на торрентах нашли вирусы

В дистрибутивы Office вшиты фоновые загрузчики для незаметной установки различных вирусов — от майнеров до софта, посредством которого хакеры удалённо управляют устройством жертвы.

К примеру, в архивах нашли 3Proxy, превращающую скомпрометированный компьютер в хакерский прокси-сервер для работы ботнетов. Или AntiAV, которая нарушает работу системы и отключает ПО для безопасности, изменяя его конфигурационные файлы, что препятствует правильной работе этого программного обеспечения и делает ОС уязвимой для работы других зловредов.