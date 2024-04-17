Водительская версия приложения Uber будет требовать от пассажиров пристегнуться

Согласно сообщению Uber, склонность пассажиров не пристёгиваться ремнями безопасности вызывает серьёзную обеспокоенность, поскольку 50% всех смертей в ДТП в США в 2022 году были вызваны неиспользованием ремней безопасности. Существо нового функционала в том, что приложение Uber, установленное на смартфоне водителя, будет выдавать звуковое напоминание, чтобы пассажир при посадке обязательно пристегнулся.

«Пожалуйста, используйте ремень безопасности для вашей безопасности», — будет звучать голосовое уведомление. Одновременно с ним на телефон пассажира (по идее, должно быть установлено приложение Uber) придёт push-уведомление: «Даже в короткой поездке, сидя на заднем сиденье, используйте ремень безопасности для обеспечения безопасности».

Новая функция — расширение звуковых оповещений Uber, которые компания начала тестировать в 2021 году, основываясь на отзывах водителей. Тогда компания заявила, что считает, что такие предупреждения «повысят уровень использования ремней безопасности и помогут водителям обеспечить безопасную обстановку во время поездки».

В результате широкого развёртывания новый функционал станет доступен в США, Великобритании, Латинской Америке, на Тайване, а также в нескольких странах Африки. В будущем Uber намерен распространить функцию и на другие страны.