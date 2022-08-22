Вот почему опасно использовать бесплатный VPN: данные пользователей одного такого сервиса слили в Сеть

Как показывает практика, подобный выбор бывает очень часто ошибочным. И очередное подтверждение этому пришло из Китая. Там местные жители столкнулись с масштабной утечкой данных, которую допустил бесплатный VPN-сервис Airplane Accelerates.

Сообщается, что он стал причиной утечки персональной информации — размер базы составляет 626 ГБ. Известно, что в общей сложности в ней было более 5,7 млрд записей. Среди данных обнаружились идентификаторы пользователей, IP-адреса, доменные имена и временные метки.

Напомним, что ранее специалисты Cybernews выяснили, что другая популярная платформа — Bean VPN — выложила в открытый доступ базу данных с более чем 18 ГБ журналов подключений своих пользователей.