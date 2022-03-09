Возможна ли в России полная блокировка iOS и Android

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Возможна ли в России полная блокировка iOS и AndroidТеоретически да
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выразил мнение, что теоретически полная блокировка операционных систем iOS и Android в России возможна.
По его мнению, в таком случае не поможет даже отказ от обновления ОС и приложений. И если Apple и Google по-настоящему захотят отключить российскую аудиторию от своих продуктов, то они смогут это сделать.
«В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, ещё что-то... Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасётся, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет», — рассказал эксперт.
Источник: РИА Новости