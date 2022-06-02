Возможно, российский магазин приложений RuStore будет запущен на iOS

Руководитель VK отметил, что задача развития магазина RuStore состояла в том, чтобы как можно большее количество пользователей могли воспользоваться «максимально широкой палитрой приложений». Он также рассказал, что сейчас в магазине 200 приложений, в день запуска было 100.

«Мы анализируем историю с возможностью выхода на рынок айфонов, но пока для нас Android стоит в приоритете именно из-за своей архитектуры», — рассказал Владимир Кириенко.