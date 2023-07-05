Впервые названа дата, когда Apple позволит устанавливать приложения в обход App Store

К этой дате компания обязана разрешить разработчикам внедрять в свои продукты любые платёжные сервисы, помимо Apple Pay. Служба обмена мгновенными сообщениями iMessage должна начать поддерживать взаимодействие с другими мессенджерами. Также корпорация должна позволить устанавливать приложения на iOS не только из App Store или предложить другие механизмы.

При этом в системе должна быть обеспечена должная безопасность. Именно на этом Apple может сыграть, апеллируя к тому, что достичь необходимого уровня безопасности можно только при закрытости iOS. А для этого единственным официальным источником приложений должен оставаться App Store. Этот вопрос может решиться в суде.