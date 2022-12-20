Встроенный Android в Windows обновили до 13 версии

Microsoft заявила, что в новой сборке добавлены девять изменений, в том числе обновление Android до 13-й версии и прирост скорости при загрузке как минимум на 50%. Компания утверждает, что скорость увеличилось значительно.

Как отмечается, главная цель Windows Subsystem for Android Preview — сбор информации в отношении сборок WSA отдельно от Windows Insider, чтобы максимально обезопасить пользователей.

Когда обновление станет доступным для всех пользователей, неизвестно. Скорее всего, уже после праздников, но, возможно, может понадобиться значительно больше времени.