Встроенный Android в Windows обновили до 13 версии

Встроенный Android в Windows обновили до 13 версииИ пригласили некоторых пользователей к тестированию
Участникам программы Windows Subsystem for Android (WSA) стала доступна бета-версия операционной подсистемы Android 13, интегрированной в Windows 11. При этом подписываться на тестовую программу WSA нужно отдельно от Windows Insider, в рамках которой тестируются новые сборки этой ОС.
Фото: Сrast.net
Microsoft заявила, что в новой сборке добавлены девять изменений, в том числе обновление Android до 13-й версии и прирост скорости при загрузке как минимум на 50%. Компания утверждает, что скорость увеличилось значительно.
Как отмечается, главная цель Windows Subsystem for Android Preview — сбор информации в отношении сборок WSA отдельно от Windows Insider, чтобы максимально обезопасить пользователей.
Когда обновление станет доступным для всех пользователей, неизвестно. Скорее всего, уже после праздников, но, возможно, может понадобиться значительно больше времени.