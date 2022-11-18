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22:08, 18 ноября 2022
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Встроенный в Windows 11 антивирус Microsoft Defender оказался самым худшим по качеству защиты

Встроенный в Windows антивирус провалил тест

Независимая лаборатория AV-Test провела исследование антивирусных продуктов для Windows 11 и составила соответствующий рейтинг.

Встроенный в Windows 11 антивирус Microsoft Defender оказался самым худшим по качеству защиты

Встроенный в систему по умолчанию антивирус Microsoft Defender оказался практически «нулевым» и занял последнее место.

Серьёзные результаты показали следующие решения: V3 Internet Security 9.0 (AhnLab);

  • Avast Free AntiVirus 22.6 и 22.7;

  • Avast One Essential 22.6;

  • AVG Internet Security 22.6 и 22.7;

  • Avira Internet Security for Windows 1.1;

  • Bitdefender Internet Security 26.0;

  • GData Total Security 25.5;

  • K7 Security Total Security 16.0;

  • Kaspersky Internet Security 21.3 Malwarebyte Premium 4.5;

  • Norton 360 22.22.

Источник фото:Pureinfotech.com
Источник:AVTest
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