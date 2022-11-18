Встроенный в Windows 11 антивирус Microsoft Defender оказался самым худшим по качеству защиты

22:08, 18 ноября 2022
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Встроенный в Windows 11 антивирус Microsoft Defender оказался самым худшим по качеству защитыВстроенный в Windows антивирус провалил тест
Независимая лаборатория AV-Test провела исследование антивирусных продуктов для Windows 11 и составила соответствующий рейтинг.
Встроенный в систему по умолчанию антивирус Microsoft Defender оказался практически «нулевым» и занял последнее место.
Серьёзные результаты показали следующие решения: V3 Internet Security 9.0 (AhnLab);
Avast Free AntiVirus 22.6 и 22.7;
Avast One Essential 22.6;
AVG Internet Security 22.6 и 22.7;
Avira Internet Security for Windows 1.1;
Bitdefender Internet Security 26.0;
GData Total Security 25.5;
K7 Security Total Security 16.0;
Kaspersky Internet Security 21.3 Malwarebyte Premium 4.5;
Norton 360 22.22.
Источник фото:Pureinfotech.com
Источник:AVTest
Автор:Андрей КадуковТеги: