Встроенный в Windows браузер Edge стал неудаляемым

При этом особенно обидно то, что проблема проявляется даже при попытке избавиться от ярлыка Edge на Рабочем столе. Пользователи пишут, что значок браузера вновь появляется на нём даже после того, как он был ранее удалён вручную.

В Microsoft уже подтвердили, что знают о проблеме и работают над её решением. Но это не уберегло бренд от массовой критики за то, что компания, якобы, навязывает пользователям Edge и не уважает их выбор использовать другой браузер.

Напомним, что ранее также появилась информация о том, что продажи Windows просели почти в два раза за последнее время.