Всё больше пользователей заметили, что в России не работает веб-сайт Google Play

Похоже, теперь этот ресурс не открывается ещё у большего числа провайдеров, если не у всех. Вероятно, блокировка доступа к сайту исходит со стороны Google, так как в России сервис не блокируется.

Причём не открывается только сайт Google Play, штатная мобильная версия на Android работает нормально.