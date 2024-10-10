Всё больше пользователей заметили, что в России не работает веб-сайт Google Play

Опубликовано 10 октября 2024, 15:431 мин.
Всё больше пользователей заметили, что в России не работает веб-сайт Google PlayНачалось это ещё в 2022 году
Начиная с 9 октября многие российские пользователи стали замечать, что перестала открываться веб-версия магазина Android-приложений Google Play. Хотя у многих российских провайдеров сайт Google Store перестал открываться ещё в марте 2022 года.
Похоже, теперь этот ресурс не открывается ещё у большего числа провайдеров, если не у всех. Вероятно, блокировка доступа к сайту исходит со стороны Google, так как в России сервис не блокируется.
Причём не открывается только сайт Google Play, штатная мобильная версия на Android работает нормально.